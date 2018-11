Wat kan er nog misgaan rond brexit? Nou, alles

Dat is voor de meesten van ons onbekend, omdat de tekst angstvallig geheim wordt gehouden. Wel is bekend wat al een hele tijd de drie grootste discussiepunten zijn: de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de rechten van de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk (en andersom) en de hoogte van het bedrag dat de Britten moeten terugbetalen bij hun vertrek.



Het allerbelangrijkste punt, en ook het meest ingewikkelde, is de grens. Noord-Ierland is deel van het VK, terwijl Ierland een lidstaat is van de EU. Dankzij het vredesakkoord van 1998, dat een eind maakte aan de burgeroorlog daar, zijn de grensposten verdwenen. Nu wordt de 500 kilometer lange grens ineens een buitengrens van de EU. En omdat de EU graag wil weten wie en wat er naar binnen komt, moet er gecontroleerd worden. De angst voor nieuw geweld is echter zo groot dat niemand een harde grens (lees: grensposten) terug wil. Maar ja, wat dan?



De deal lijkt nu dat er inderdaad geen harde grens komt, maar dat het VK voorlopig wel in de douane-unie blijft (met al haar regels van de Europese interne markt). De angel zit ’m in het voorlopige. Hoe lang is dat? Is het lang genoeg om een werkbare oplossing te vinden? En is het kort genoeg om de vele tegenstanders zoet te houden? Die willen nu juist af van al die EU-regels. Of zoals een woedende oud-minister Boris Johnson, een zeer uitgesproken brexiteer, gisteravond al zei: ,,Zo blijven we een vazalstaat.”