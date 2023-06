Wat is Prigozjin allemaal aan het doen? Zes vragen over de onrust in Rusland

Oorlog LIVE | Wagnerbaas: ‘Strijders zijn Russische grens overgesto­ken’, militaire paraatheid in Moskou

De muiterij van het Russische huurlingenleger Wagner neemt ongekende proporties aan. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft zich met een legermacht teruggetrokken uit Oekraïne en is aangekomen in Rostov aan de Don, een stad in het zuiden van Rusland. Lees in het liveblog hieronder alles over de oorlog.