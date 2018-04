Wat dreef designer Jens R. tot zijn daad?

Aanslag MünsterDe 48-jarige Jens R., een designer uit Duitsland, is de dader van de aanslag in Münster. Wilde hij anderen meenemen in zijn goed geprepareerde zelfmoord? Of was er toch politiek in het spel. Daags na de aanslag zijn er vooral vragen.

De Duitse politie weet nog steeds niet waarom de 48-jarige Duitser rond half vier zaterdagmiddag met zijn minibusje hard inreed op een vol terras in het historisch centrum van Munster. Twee mensen kwamen daarbij om, zes raakten zwaar gewond. Met een pistool benam Jens R. zichzelf vervolgens het leven. Dat wapen zat vast aan een draad die naar de automaat leidde. De vrees was dat daaronder een explosief was verstopt. Dat zou niet het geval zijn geweest.

Designer Jens R. werd geboren in Sauerland en verbleef enige tijd in het voormalige Oost-Duitsland. De laatste jaren woonde hij in Münster, twee kilometer van het terras dat hij ramde met zijn eigen minibus. Als designer had hij steeds minder werk. Buren kenden hem als een teruggetrokken persoon, maar met een opvliegend karakter. Hij zou herhaaldelijk op ruzie zijn uitgeweest. Er waren klachten over hem binnengekomen wegens vernieling en bedreiging.

R. was ook bekend bij de politie vanwege drugsgebruik en kleine criminaliteit. Hij stal en verhandelde autoradio’s en mobieltjes. Door zijn psychische verleden tussen 2014 en 2016 denkt de politie vooralsnog niet aan een terroristisch motief. Het huis van de dader is onderzocht op explosieven. Er zou alleen ongevaarlijk vuurwerk zijn gevonden. Ook zou een ‘decoratieve AK’-47 zijn aangetroffen, een onklaar gemaakt model van een Kalasjnikov aanvalsgeweer.

Op de sociale media doen nog steeds wilde geruchten de ronde dat R. een moslimachtergrond zou hebben of dat hij als vluchteling het land binnenkwam. Dat alles wordt met klem tegengesproken door de Duitse autoriteiten. De vicevoorzitter van de rechts-populistische partij AFD, Beatrix von Storch, oogstte veel kritiek omdat ze meteen na de aanslag ‘Wir schaffen das’, twitterde. Een suggestieve referentie aan het bekritiseerde besluit van bondskanselier Merkel in 2015 om veel vluchtelingen en asielzoekers toe te laten in Duitsland. Von Storch bond later in.

Volledig scherm Er worden vandaag bloemen gelegd bij de plek waar Jens. R. toesloeg. © REUTERS