Wat bezielde toch 'de saaiste' massamoordenaar ooit?

Op een of ander moment komen 'mass shooters' in Amerika altijd wel met een motief. Omar Mateen, de man die in een nachtclub in Orlando 49 mensen vermoordde, deed dat naar eigen zeggen in naam van Islamitische Staat (IS). Dylann Roof, die negen zwarte kerkgangers, inclusief de dominee, doodschoot, beriep zich op blanke alleenheerschappij. Micah Johnson knalde in Dallas vijf politiemannen af omdat hij zwarte Amerikanen wilde beschermen tegen ‘racistische’ agenten. George Hennaard die 23 mensen doodschoot in Texas haatte vrouwen. Het viel allemaal af te leiden van blogs, tweets of Facebookaccounts of werd duidelijk gemaakt in nagekomen verklaringen.

En dan is er een lijst van massamoordenaars – allemaal mannen – die psychische problemen hadden zoals Adam Lanza die 20 kinderen van 6 en 7 jaar doodschoot op de Sandy Hook Elementary School. Gestoorden met wapens.

Bijna alle schutters hebben met de politie te maken gehad vanwege huiselijk geweld weten Amerikaanse experts.

Mysterie

Maar dan het mysterie Stephen Paddock, de man die vorige week in Las Vegas voor 58 doden zorgde en honderden mensen verwondde met een met militaire precisie voorbereide terreuraanval vanuit een hotelkamer. Geleidelijk aan komt er steeds meer informatie boven tafel over het leven van de vermogende ondernemer en gokker maar een motief… Paddock was niet gek, was voor zover bekend geen politieke activist, was geen bekende van de politie. ,,We weten het niet”, erkende sheriff Joseph Lombardo van de politie in Texas. ,,Vanwege de veiligheid in deze gemeenschap en de veiligheid overal in de Verenigde Staten is het belangrijk het motief bekend te geven maar ik heb het niet”.

Volledig scherm Stephen Paddock © AP

'Iets'

Wat meerdere media boven water hebben gekregen is dat er wel 'iets' moet zijn geweest waardoor Stephen Paddock de laatste maanden veranderde en plots nog meer wapens ging kopen dan hij al had. Marilou Danley, zijn vriendin vertelde rechercheurs dat zij ook niet weet wat er aan de hand was, maar dat haar Stephen niet meer dezelfde was. ,,Mentaal en fysiek verslechterde hij. Misschien dat zijn methodische geest een nieuwe weg was ingeslagen die dodelijk en onvoorspelbaar was'', denkt de New York Times.

De kwaliteitskrant heeft inmiddels honderden mensen gesproken die op de een of andere manier met Paddock te maken hebben gehad. Rode draad: hij was een norse man die niet graag met zijn buren sprak en zich kennelijk beter op zijn gemak voelde in het casino. Daar werd hij vaak gefêteerd als belangrijke gast omdat hij er regelmatig 100.000 dollar doordraaide. Paddock won ook vaak. Failliet was hij zeker niet.

De New York Times omschrijft de massamoordenaar met veel tegenstellingen. ,,Een gokker die geen risico nam. Een man die overal huizen had maar niet in een daarvan woonde. Iemand die genoot van het luxe casinoleven maar rondreed in een onopvallend campertje en gewoontjes gekleed ging. Hij kwam niet op Facebook of Twitter maar staarde 25 jaar lang naar de schermen van video en pokermachines.''

Grijze muis

Waarom was uitgerekend de man van wie iedereen een motief verwacht voor de ergste mass shooting ooit op Amerikaanse bodem, zo’n grijze muis?

Zijn jongere broertje zegt tegenover de krant: ,,Ik wou dat ik kon zeggen dat het een grote klootzak was en dat ik hem haatte en dat ik hem zelf had kunnen ombrengen. Maar dat kan ik niet zeggen. Zo was hij niet. We moeten echt uitzoeken wat er met mijn broer gebeurde.”

Volledig scherm Een fan, gisteravond op de tribune van een wedstrijd van de UNLV Rebels. Heel Amerika leeft mee met de slachtoffers van de schietpartij in Las Vegas. © AFP

Want waar Stephen Paddock wel eens bromde naar zijn buren zorgde hij goed voor zijn oude moeder en familieleden. Die laatsten nodigde hij regelmatig uit met hun kinderen voor leuke weekendjes in de hotels waar hij gokte. Zijn moeder en broers schonk hij een onbezorgde oude dag met zijn onroerend goedhandel. Paddock kocht vervallen huizen, knapte ze zelf op en verkocht ze met winst.

Bankrover

Overal waar hij rekeningen had uitstaan zijn ze over hem te spreken. Deze man was dan misschien geen gezellige kletskous maar hij was wel beleefd en betaalde altijd op tijd, een modelburger in zekere zin. Hij hield zich aan zijn afspraken, ook bij de bank. En dat was opmerkelijk voor de zoon van een beruchte Amerikaanse bankrover.

Zijn eigen broers beschrijven Stephen Paddock als 'de saaiste' van de familie. Zijn twee ex-vrouwen hebben vooralsnog ook niets kwaads over hem te melden. Kinderen had Stephen Paddock niet. De enigen die met kritisch noten kwamen waren mensen die werkten in casino’s. Ze vonden Paddock soms arrogant, licht geïrriteerd als het tegenzat.