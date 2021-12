Washington Post: ‘Russen plannen inval Oekraïne’, Biden accepteert ‘rode lijn’ Poetin niet

Overheid VS klaagt Ama­zon-supermarkt aan om verbod op Black Lives Mat­ter-tek­sten op kleding

Whole Foods, de Amerikaanse supermarktketen die in 2017 werd overgenomen door Amazon, wordt aangeklaagd door het Amerikaanse federale agentschap dat de arbeidsrechten beschermt. De supermarktketen zou het werknemers in 2020 verboden hebben kleding te dragen waarop Black Lives Matter-boodschappen te zien waren.

3:46