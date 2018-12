Wapenhandelaar Guus Kouwenhoven definitief veroordeeld tot 19 jaar cel

Vast in Zuid-Afrika

Kouwenhoven, bij verstek veroordeeld, tekende protest aan tegen het vonnis. Volgens hem was er in Liberia door Taylor vlak voor zijn aftreden als president amnestie verleend en kon hij daardoor dus niet vervolgd worden in Nederland. De Hoge Raad zegt echter dat niet vervolgen alleen in ‘uitzonderlijke gevallen’ aan de orde is.



,,Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is het verlenen van amnestie en het niet vervolgen van verdachten van dergelijke misdrijven toelaatbaar, bijvoorbeeld wanneer sprake is (geweest) van een verzoeningsproces of een vorm van compensatie voor slachtoffers. Deze uitzonderingssituatie deed zich bij Kouwenhoven niet voor. De Hoge Raad laat dit oordeel van het hof daarom in stand.”



Kouwenhoven verblijft in Zuid-Afrika en werd daar eind vorig jaar opgepakt. Nederland heeft de Zuid-Afrikaanse justitie om uitlevering van de Nederlander gevraagd, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Hij is vrij op borgtocht en staat onder huisarrest. Zijn advocaat Inez Weski diende ook een klacht in bij het Europese Hof. Zij betoogt dat haar cliënts gezondheid te slecht is om hem achter de tralies te zetten.