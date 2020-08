Wanorde dreigt: Trump kan chaos gebruiken om bij verlies te weigeren zijn ambt te verlaten

De kanarie in de kolenmijn, noemde Democratisch politicus Suraj Patel uit New York de voorverkiezing om een Congreszetel in kiesdistrict 12. Wie gewonnen heeft, is nog steeds onduidelijk, bijna zes weken na de verkiezingsdag. Vanwege de corona-uitbraak stemden ruim tien keer zoveel mensen per post als gewoonlijk. Dat is op een fiasco uitgelopen.