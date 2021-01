‘Wannabe soldaten’ wilden gouverneur uit vakantiehuis ontvoeren vanwege coronamaatregelen

Verdachte Ty Garbin legde zijn bekentenis af voor de federale rechtbank in Grand Rapids nadat hij een deal had gesloten met justitie om te getuigen tegen de andere dertien verdachten. Tegen hen lopen zowel federale strafzaken als strafzaken van de staat Michigan.

Garbin werd in oktober met vier anderen gearresteerd en aangeklaagd door de federale autoriteiten. Zij zouden van plan zijn geweest om Whitmer afgelopen zomer uit haar vakantiehuis te ontvoeren. In de bekentenis staat dat Garbin en de anderen onderdeel uitmaakten van een anti-overheidsmilitie, genaamd Wolverine Watchmen.

Terrorisme

De uitspraak in de zaak van Garbin, die voorlopig achter de tralies blijft, zou op 8 juli zijn. Hem hing maximaal een levenslange celstraf boven het hoofd. De federale strafzaak tegen de anderen begint op 23 maart. Hoewel strafvermindering voor Garbin niet gegarandeerd wordt met de deal, besloten de aanklagers om eventueel een lagere strafeis in te dienen afhankelijk van de mate van zijn medewerking.

Schietoefening

De federale aanklager verdenkt Garbin en vijf andere beklaagden van plannen om Whitmer te ontvoeren. Zij zouden in juli bij elkaar zijn gekomen in de staat Wisconsin voor schietoefening met militaire geweren, en zouden Whitmers vakantiehuis in augustus en september hebben geobserveerd.