Walen sluiten gebied waar Afrikaanse varkenspest heerst af voor publiek

Defensiemi­nis­ter Rusland: MH17 door aan Kiev geleverde raket neerge­haald

12:17 De MH17 is in 2014 in Oekraïne neergehaald door een raket die volgens het Russische ministerie van Defensie aan Oekraïne was geleverd. Moskou zegt vandaag dat de raket na de levering nooit meer in Rusland is geweest.