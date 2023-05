Wagnerstrijders schelden Russisch parlementslid huid vol omdat hij hen tegenwerkt: ‘We zullen eens naar het Rode Plein komen’

De vete tussen het huurlingenleger en het reguliere leger in Rusland is al lang aan de gang. Inzet is de macht in het Kremlin en de gunst van de Russische president Vladimir Poetin.

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin behaalde met zijn strijders al enkele overwinningen aan het front en is bekend om zijn openlijke kritiek - soms zelfs platte scheldtirades - aan het adres van het ministerie van Defensie. Zo verwijt hij minister Sergej Sjojgoe dat hij niet voldoende munitie krijgt om te vechten. Het ministerie van Defensie op zijn beurt doet er in het machtscentrum in Moskou alles aan om Prigozjin stokken in de wielen te steken.

Schimmig

Viktor Sobolev is lid van het defensiecomité in de Doema en doet daar stevig aan mee. Zo pleitte hij er pas nog voor om iedereen die zich bij Wagner aansluit een celstraf te geven, die kan oplopen tot 15 jaar. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe rekruten, maar ook om Russische soldaten die overlopen omdat ze hopen op een beter salaris en meer prestige. Volgens Sobolev is de Wagnergroep een ‘schimmige en illegale organisatie’ en zou alleen de Russische staat zeggenschap mogen hebben over de vorming en inzet van gewapende troepen.

Wagnerstrijders schelden Russisch parlementslid Viktor Sobolev de huid vol omdat hij hen tegenwerkt.

Enkele Wagnerstrijders die zich naar eigen zeggen aan het front in Bachmoet bevinden, hebben hem nu van repliek gediend met een video in het officiële Telegramkanaal van Prigozjin. ,,Als jij je gaat moeien, flikker, en het land verliest de oorlog door flikkers zoals jij, zullen we eens naar het Rode Plein komen (waar het Kremlin is, red.)”, klinkt het niet mis te verstaan.

Sobolev liet zich al eerder opmerken met opvallende initiatieven. Zo zat hij begin dit jaar mee achter het verbod op smartphones, tablets en baarden aan het front. Russische soldaten moesten hun gezichtsbeharing afscheren en hun uniform dragen ‘zoals beschreven staat in militaire handboeken’, mogelijk om het beeld van Russische soldaten naar de buitenwereld te verbeteren voor propagandadoeleinden.

Baarden

Voor de smartphones en tablets was iets te zeggen omdat die de Russische posities kunnen verraden op het slagveld, maar het verbod op baarden kon op veel onbegrip rekenen, onder meer van Prigozjin en de - zelf bebaarde - Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov. ,,Blijkbaar heeft luitenant-generaal Sobolev veel vrije tijd, aangezien hij niets anders te doen heeft dan de militaire gedragsregels te herlezen”, aldus Kadyrov. Prigozjin noemde de maatregel ‘absurd’ en ‘archaïsch’.