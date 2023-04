Wagnerhuurlingen bekennen moord op kinderen: ‘Het bevel was de boel schoonvegen’

Azamat Oeldarov, een ex-gevangene uit de regio Saratov die vorig jaar augustus gratie kreeg op last van president Poetin, was naar eigen zeggen dronken toen hij ‘een klein kind van een jaar of 5, 6' doodschoot in de buurt van Bachmoet. ,,Ik schoot haar dood, weet je. Ik mocht niemand naar buiten laten, niemand. Het bevel was de boel schoon te vegen, iedereen op mijn pad te liquideren.”

Ongewapende tieners

Zijn collega Aleksej Savitsjev, uit de regio Voronezj in het zuiden van Centraal-Rusland, kreeg in september gratie van Poetin. Hij verklaart deel te hebben genomen aan de executie van een dozijn ongewapende Oekraïense tieners die zich wilden overgeven. ,,Er was een bevel: iedereen van 15 jaar en ouder neerschieten.” Oeldarov voegt eraan toe dat Oekraïense krijgsgevangenen worden afgemaakt door Wagner. ,,Ze worden meestal gedood met messen. Ze sneden hun keel door. We filmen dat op video. We doen wat we moeten doen. Dit is de methode van Prigozjin, het is een vreselijke vent”, aldus Oeldarov die ook tijdens het interview dronken lijkt.