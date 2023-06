Wagnerbaas ontmoet vrijgelaten ‘wapenhandelaar des doods’ Victor Boet: ‘Amerikanen maakten grote fout’

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland plaatst tactische kernwapens in Belarus, hackers leggen sites Nederland­se havens plat

- Rusland is begonnen met de plaatsing van tactische kernwapens in buurland Belarus, aldus de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. Het is voor het eerst sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie dat Rusland kernwapens buiten de grenzen plaatst. En pro-Russische hackers hebben afgelopen week de websites van Nederlandse havens bestookt met digitale aanvallen waardoor de websites uren tot dagen plat lagen, meldt RTL Nieuws. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.