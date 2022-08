Waarom zijn er zoveel bosbranden? En vier andere vragen en antwoorden

Hoge religieuze leider taliban gedood bij zelfmoord­aan­slag

De hooggeplaatste talibangeestelijke Sheikh Rahimullah Haqqani is donderdag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel omgekomen bij een zelfmoordaanslag. De aanslag, waarbij ook zijn broer werd gedood, is opgeëist door Islamitische Staat (IS). Haqqani staat bekend om zijn vurige toespraken tegen de jihadistische groepering. Drie anderen raakten gewond bij de explosie.

