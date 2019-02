Waarom zijn de joden altijd de pineut?

Wat is er deze week gebeurd?

De Franse filosoof Alain Finkielkraut werd belaagd en uitgescholden ('Frankrijk is van ons, vuile zionist') door 'Gele Hesjes'. Op het raam van een bagelshop in Parijs werd het woord 'Juden' gespoten. Joodse graven en een portret van oud-minister en Holocaust-overlever Simone Veil zijn beklad met hakenkruizen. En de zender France 3 staakte een live-uitzending op Facebook vanwege antisemitische reacties van kijkers.

Binnen Labour in Groot-Brittannië zijn negen parlementsleden opgestapt vanwege 'institutioneel antisemitisme' binnen de partij.

Is sprake van een groeiende jodenhaat in Europa?

Antisemitisme is nooit weggeweest en duikt in de loop der tijd in golfbewegingen nadrukkelijker op. Feit is dat een grote groep joden in Europa zich onveiliger voelt. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Europese Unie onder ruim 16.000 joden in twaalf landen. Daarin gaf 90 procent van de ondervraagden aan de laatste vijf jaar meer jodenhaat te ervaren. Vooral joden in Frankrijk, België, en Duitsland spreken van een 'alarmerende situatie'. In Nederland spreekt een kwart van de joden van een 'zeer groot probleem'. ,,Antisemitisme is altijd sluimerend aanwezig, maar het heeft nu het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog bereikt'', zegt Eddo Verdoner, voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO). ,,Dat uit zich in incidenten in heel Europa.''

Wat zeggen de cijfers over antisemitisch geweld?

In Frankrijk verdubbelde het aantal incidenten vorig jaar. In Duitsland is het geweld tegen joden met 60 procent gestegen. In Nederland is het aantal geregistreerde incidenten in 2017 gedaald, maar groeide het aantal slachtoffers van bedreiging en geweld. ,,Als in landen als Frankrijk en Groot-Brittannië het klimaat zo verziekt is, neemt de angst onder joden in Nederland ook toe'', zegt Verdoner. Vergeleken bij Frankrijk en Duitsland kent Nederland nog een milde vorm van antisemitisme. ,,In Frankrijk is antisemitisme diepgeworteld'', zegt Leo Lucassen, directeur onderzoek bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. ,,Daar heerst, zowel bij links als bij rechts, het beeld van de jood als kapitalist en bankier. Dat linkse antisemitisme is nooit helemaal verdwenen. De vluchtelingencrisis van de laatste jaren brengt een islamitische variant van antisemitisme naar Europa, die te maken heeft met het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat is anders dan het Europees antisemitisme''

Waarom worden joden er ook bij gesleept in de vluchtelingendiscussie?