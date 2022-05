Waarom wachtte de politie in Uvalde 40 minuten met ingrijpen in de basisschool?

oorlog oekraïne LIVE | Zelenski snapt Nederland­se twijfel over EU-kandida­tuur niet goed: ‘Rutte in spagaat’

Volodimir Zelenski heeft er weinig begrip voor dat de Nederlandse politiek terughoudend is over een Oekraïens lidmaatschap van de Europese Unie. In een interview met Nieuwsuur zei de Oekraïense president dat hij vindt dat er onder de bevolking genoeg steun voor is. Hij vindt dat de kandidatuur een belangrijk signaal zou afgeven dat de EU Oekraïne steunt. “Het volk steunt ons.” Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

22:47