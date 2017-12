Waarom IS ruim 300 moslims vermoordde

Haat tegen soefi-moslims maar vooral wraak zouden het motief zijn geweest voor het wereldschokkende bloedbad dat aanhangers van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) een week geleden aanrichtten bij een moskee in het Egyptische Bir al-Abed in de Sinaï.

Dat concludeert de Amerikaanse krant New York Times na een reconstructie en gesprekken met 30 betrokkenen. De buitenlandse pers mag van de Egyptische autoriteiten niet in het gebied komen. De krant deed niettemin uitgebreid onderzoek en belde met dertig mensen, van overlevenden, tot nabestaanden tot lokale bestuurders.



Bij de aanval werden 305 mensen vermoord en tientallen raakten gewond. De slachtoffers waren vooral bedoeïenen, (half)nomadische woestijnbewoners, die al jaren op goede voet leven met de autoriteiten in Caïro. Vooral omdat ze actief hadden geholpen bij het oppakken van terroristen werden ze gestraft door IS, aldus de New York Times. Daarbij was het belangrijker een keihard voorbeeld te stellen aan zogenaamde ‘verraders’ dan dat soefi-moslims moesten boeten als afvalligen.



De aanleiding voor de moordpartij zou drie weken daarvoor hebben plaatsgehad. Een groep oudere bedoeïenen meende drie strijders van Islamitische Staat te hebben ontmaskerd en droeg ze over aan de politie. In de maanden daarvoor hadden de bedoeïenen in totaal al zeven IS’ers aangegeven.

Volledig scherm Beschadigde voertuigen nadat een bom was afgegaan bij de moskee. © REUTERS

Wraak

Volgens het regionale parlementslid Gazy Saad was wat daarna gebeurde een pure wraakactie van IS. De boodschap was de lokale bevolking niet moest samenwerken met de Egyptische autoriteiten en het al helemaal uit zijn hoofd moest laten IS'ers te dwarsbomen, laat staan die aan te geven, weet Saad.

Bir al-Abed dat door IS werd gestraft had een reputatie als overheidsgetrouwe nederzetting. Jonge mannen melden zich er traditioneel aan voor de politie of het leger maar niemand wordt aangenomen omdat de lokale politie de eigenzinnige bedoeïenen wantrouwt.

De spanning tussen bedoeïenen en IS was de laatste jaren al flink opgelopen nadat de jihadisten een blinde oudere soefi-prediker hadden onthoofd wegens ‘hekserij’. In een blad van IS werden de lokale soefi’s regelmatig beschuldigd van afgoderij en werd al aangekondigd dat bepaalde soefi-districten in de Sinaï moesten worden 'uitgevlakt’. Daarop werden regelmatig gebedsplaatsen vernietigd, maar steeds weer opgebouwd door de woestijnbewoners.

Op zeker moment begonnen de jihadisten aan stamouderen sms’jes te sturen dat ze het soefisme moesten afzweren. Er werden ook pamfletten met dat soort teksten verspreid. Een door de bedoeïenen geliefde imam werd door IS opgedragen op te roepen tot jihad, heilig oorlog. Dat werd door hem geweigerd. Terwijl de meeste mensen bang waren voor de strijders van IS, stapte een groep oudere bedoeïenen naar de politie. Anderen pakten zelf IS-strijders op en leverden ze uit aan de autoriteiten. Hoewel ze bedreigd werden kregen de soefi’s geen speciale bescherming. De situatie verslechterde verder nadat een grote bedoeïenstam, de Tarabin, aankondigde samen te werken met het leger om IS’ers op te sporen. Daarop werden lokale bewoners ontvoerd en vermoord door de jihadisten.

De grote afrekening kwam vorige week door een IS-groep die zichzelf El Arish noemt en die zich heeft versterkt met buitenlandse strijders uit onder meer Syrië, Soedan en Libië. El Arish zou nauwelijks lokale banden hebben gehad wat zou verklaren dat niemand in de moskee werd gespaard.

Volledig scherm Overlevenden staatn een dag later bij de Al Rawdah moskee. © REUTERS

Vlaggen

Meer dan twintig jihadisten voerden de aanval uit. Ze voerden daarbij de zwarte vlaggen van Islamitische Staat, al heeft die organisatie formeel nog geen verantwoordelijkheid genomen voor de aanval. De terroristen arriveerden in vijf voertuigen tijdens het vrijdaggebed. Ze gooiden een bom in de moskee en daarna werd het vuur geopend op de aanwezige gelovigen. Degenen die vluchten werden buiten opgewacht en liepen in een hagel van geweervuur. Auto’s van de bedoeïenen waren toen al in brand gestoken zodat niemand kon vluchten. Door een wonder overleefde de dappere imam die had geweigerd naar IS te luisteren. Onder een stapel lijken speelde hij dat hij dood was. In de moskee werden 27 kinderen afgeslacht.

Omdat leger en politie erg traag reageerden en ambulances ter plaatse waren voordat er bescherming was, vielen er nog meer slachtoffers. Bewoners vinden achteraf dat er meer had kunnen worden gedaan aan hun bescherming. In de moskee werd tenminste een kind levend gevonden, het jongetje was duidelijk beschermd door zijn vader die de kogels opving.