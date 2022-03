Waarom is een Oekraïner ons liever dan andere vluchtelingen?

Hoe vluchtelingen uit Oekraïne worden ontvangen is een groot verschil met de reactie op vluchtelingen uit bijvoorbeeld conflictgebieden in Syrië en Eritrea. ‘Nee, tegen azc’, was een van de leuzen om afschuw tegen de komst van een asielzoekerscentrum duidelijk te maken. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 meldden zich in Nederland meer dan tienduizend asielzoekers en familieleden, als zogeheten nareizigers. Op enkele plaatsen werden varkenskoppen opgehangen om vluchtelingen uit moslimlanden af te schrikken. Er waren demonstraties en inwoners kwamen woedend naar informatiebijeenkomsten over opvanglocaties in hun regio.