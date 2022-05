Waarom China tegen beter weten in vasthoudt aan zijn draconische zero-Covidbeleid

Het zero-Covidbeleid van China begint steeds meer trekken te krijgen van een sprookje van Hans Christian Andersen. ‘De nieuwe kleren van de keizer’ waarin niemand tegen de keizer meer durft te zeggen dat hij geen kleding aanheeft. In China durft bijna niemand meer tegen president Xi te zeggen dat zijn middel, het zero-Covidbeleid, erger geworden is dan de kwaal. Wie dat wel doet, wordt de mond gesnoerd. Hoewel de omikron-variant veel minder dodelijk is, blijft China miljoenensteden in lockdown zetten, ook bij slechts een handvol besmettingen. De relatief grote uitbraak in Shanghai met op het hoogtepunt dagelijks meer dan 20.000 duizend gevallen heeft de autoriteiten schrik aangejaagd. Het aantal gevallen slinkt sinds een week aanzienlijk en het stadsbestuur zegt te streven naar geleidelijke opening vanaf half mei. Inwoners zijn daar uiterst sceptisch over, nu de lockdown van ‘enkele dagen’, al bijna twee maanden duurt.