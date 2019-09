Waarom brexit juist vandaag zo hoog oploopt

Waarom doet de Britse politiek zo opgewonden? Boris Johnson speelt het hard. Hij eist loyaliteit van alle Conservatieven (wie niet voor mij is, kan vertrekken) en gokt op nieuwe verkiezingen. De kersverse en strijdbare premier zorgde vorige week al voor veel herrie met zijn verrassende aankondiging het Lagerhuis vanaf volgende week vijf weken naar huis te sturen – officieel wegens het congresseizoen en de troonrede op 14 oktober. Johnson wil ook de tijd nemen om ambitieuze investeringsplannen uit te werken voor de zorg, het onderwijs en de infrastructuur. Druk, druk, druk dus. Maar ook een slimme truc, zeggen politieke analisten, want zo kon de regering van Johnson de opening van het parlementaire jaar uitstellen en het voor parlementsleden moeilijk, zo niet onmogelijk, maken om een brexit zonder deal tegen te houden. Dat laatste zou het werkelijke doel zijn geweest van de tijdelijke sluiting van het parlement. Queen Elisabeth II stemde formeel in met de opschorting. Volgens Boris Johnson zijn alle protesten tegen zijn vermeende ‘staatsgreep op zijn Engels’ grote onzin en blijft er ruim tijd over de brexit te bespreken. Maar gaat het inmiddels niet over veel meer dan brexit? Zeker, Groot-Brittannië wordt nu al drie jaar verscheurd door een brexit die al het andere beleid overschaduwt. Het politieke klimaat is erdoor vergiftigd, kiezers zijn verbijsterd en lijken meer en meer verward. Vriendschappen staan op scherp en de relatie met de EU (hoe dan ook de belangrijkste handelspartner) is op zijn best beroerd. ,,Laat onze onderhandelaars hun werk doen in Brussel”, klonk het gisteren in Downing Street. De entourage van Boris Johnson claimt dat de premier grip heeft op de brexit-onderhandelingen en in korte tijd meer begrip heeft gekweekt voor de Britse positie dan zijn voorgangster, en dat dit allemaal best goed kan komen. Maar in Brussel weten ze van niets en daar overheerst vooral scepsis over Johnsons alles-of-niets strategie. Daarbij worden de doemverhalen voor de Britse economie worden steeds sterker. Het pond verliest snel aan waarde. Maar ook de toekomst van het Verenigd Koninkrijk zelf is door dit alles aangetast. De Schotten blijven radicaal tegen brexit en sturen meer en meer aan op zelfstandigheid. De leider van de Schotse Conservatieve partij is al opgestapt uit protest tegen het beleid van ‘Londen’. In Noord-Ierland broeit ook weer van alles en wordt zelfs gesproken over mogelijke aansluiting bij Ierland. En er heerst angst voor een verregaand handelsakkoord met de Verenigde Staten waarbij bijvoorbeeld de Britse gezondheidszorg NHS zou kunnen sneven als de Amerikanen de voorwaarden gaan dicteren.

Kan het parlement Boris Johnson nog stoppen?

Dat parlement komt vandaag dus voor de eerste keer sinds de vakantie opnieuw bij elkaar. Omdat ze weinig tijd hebben, hopen de parlementariërs vandaag wraak te kunnen nemen op Johnson door de no deal (de EU verlaten zonder afspraken met Brussel) wettelijk onmogelijk te maken. Die ‘dwarse’ parlementariërs komen niet alleen uit Labour, Schotland en van de Liberaal-Democraten, maar ook uit de Conservatieve Partij van Johnson. Om die reden worden prominente conservatieven zoals Philip Hammond en Rory Stewart nu ‘rebellen’ en zelfs ‘collaborateurs’genoemd. Johnson wil ze nu desnoods uit de partij zetten. Een dertigtal Conservatieven zou niet kunnen leven met een no deal-brexit. Vaak omdat die hard kan aankomen in hun eigen kiesdistrict. Bijvoorbeeld omdat bedrijven of diensten vertrekken wat dus tot werkloosheid kan leiden. Oud-minister Justine Greening stelt zich om die reden alvast niet beschikbaar bij eventuele volgende verkiezingen omdat ze een harde no deal-brexit van Johnson gewoon niet kan verkopen aan haar eigen, Conservatieve, kiezers. Waarschijnlijk zullen die kiezers straks op de Liberalen stemmen.



Wat willen degenen die tegen een no deal-brexit zijn?

Net als Justine Greening vrezen ze een economische ramp bij een harde exit uit de EU. Die moet worden voorkomen en daarom hopen tegenstanders van een no deal-brexit (die vaak best wel vóór een brexit zijn maar dan met een goede vertrekregeling) vandaag de agenda te kunnen overnemen. Ze willen wetgeving aannemen die de regering verplicht opnieuw uitstel voor de brexit te vragen in Brussel, ditmaal tot 31 januari 2020. In het voorstel krijgt Johnson nog twee andere opties: tegen 19 oktober (wanneer overleg in Brussel op de agenda staat) een alsnog gesloten akkoord met de EU door het parlement laten goedkeuren, of het parlement achter een no deal-brexit krijgen. Om over het voorstel te kunnen stemmen, moet het parlement een spoeddebat krijgen van parlementsvoorzitter of ‘speaker’ John Bercow, die vandaag dus ook een cruciale rol zal spelen. De conservatief Bercow wordt gehaat door brexiteers in zijn eigen partij omdat hij een ‘remainer’ is. Zijn vrouw rijdt rond met een sticker ‘bollocks to brexit’ (vrij vertaald: ‘brexit kan de kloten krijgen’). Bercow noemde Johnsons stunt het parlement tijdelijk naar huis te sturen zelfs een ‘constitutionele schande’.



Wat is de strategie van premier Johnson?

Hij doet een berekende gok en hoopt voor eens en altijd af te rekenen met dwarsliggers in zijn partij – iets wat geen andere conservatieve premier zo hard heeft gespeeld. De nieuwe premier vertrouwt op zijn populariteit en zijn imago van de enthousiaste en getapte jongen die de zaken nu eindelijk gaat regelen. Hij speelt daarbij zeker ook in op de brexit-moeheid onder de Britten. De stemming in het land is er een van onzekerheid en met name ondernemers klagen dat erger te vinden dan een no deal-brexit. Dus liever ‘weten waar je aan toe bent en dan zien we wel’, zo denken veel Britten. Met zijn gok riskeert Boris Johnson veel moeizaam herwonnen Conservatieve zetels in Schotland, zal een deel van de kiezers Engeland overlopen naar de Liberalen en komt de altijd al beladen politiek in Noord-Ierland onder nog grotere druk te staan. Daar tegenover staat dat een meerderheid van de Britten (zowel links als rechts) vóór een brexit stemde in het referendum en die grote groep biedt goede winstkansen.