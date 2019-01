Waarom blurt China de oorlellen van mannelijke acteurs?

VIDEO Pasgeboren baby gered uit vuilniszak vlak voor vuilniswa­gen komt

18:05 Een pasgeboren baby is in Zuid-Afrika op het nippertje aan de dood ontsnapt. Het kindje lag aan de kant van de weg in een vuilniszak en werd per toeval ontdekt door een plaatselijke inwoner, vlak voordat een vuilniswagen het vuilnis kwam ophalen. De moeder van de baby is inmiddels gearresteerd.