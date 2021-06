Waarnemend premier Armenië claimt verkiezingszege, tegenstanders vermoeden stemfraude

Directrice Tine kreeg kort voor de ramp nog rondlei­ding in Antwerpse school: ‘Door het oog van de naald gekropen’

20 juni “Het is honderd procent zeker, we gaan verhuizen”, zei Tine Embrechts (44), directeur van basisschool K’do vrijdagmiddag triomfantelijk in de leraarskamer. Hun droomgebouw op het Antwerpse Nieuw Zuid - de ‘KUUB’ - was bijna klaar. Tot enkele seconden later de telefoon rinkelde en de droom uiteenspatte.