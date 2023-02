Waar gaan de miljoenen voor Giro555 heen? ‘Materiële noodhulp, maar ook aandacht voor mentale hulp’

Russische vrouwen vliegen naar Argentinië om te bevallen

Sinds de Russische invasie van Oekraïne floreert het ‘geboortetoerisme’ in Argentinië. Zwangere Russische vrouwen reizen speciaal naar het Zuid-Amerikaanse land om daar te bevallen zodat hun kind ook de Argentijnse nationaliteit krijgt. De gedeeltelijke mobilisatie in Rusland heeft deze trend versterkt, meldt de Britse krant The Guardian.