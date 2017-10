Vuurzee dreigt Californische wijnstreek te verwoesten

Door de harde wind in de afgelopen nacht is de situatie in rap tempo verslechterd. In de buurt van de stad Santa Rosa is volgens de brandweer al meer dan 80 vierkante kilometer in de as gelegd. Meer dan 200 mensen werden er geëvacueerd, waaronder zo'n 80 patiënten die in het regionale ziekenhuis lagen. Uit een ander lokaal ziekenhuis werden 130 patiënten weggehaald.