Vulkaanuitbarsting IJsland trekt bekijks, maar mensen moeten oppassen voor giftig gas

Bezoekers werd dringend geadviseerd om het gebied te verlaten vanwege hoge concentraties van ‘levensbedreigende giftige gassen’. Het departement voor civiele bescherming en rampenbeheersing riep bovendien bewoners van het schiereiland Reykjanes, in de buurt van de hoofdstad Reykjavik, op om met gesloten ramen te slapen en de ventilatie uit te schakelen. ,,De politie heeft ook, na advies van wetenschappers, besloten om de toegang tot het gebied te beperken vanwege de enorme en levensbedreigende vervuiling door giftig gas”, aldus het departement. Later op dinsdag mochten bezoekers wel weer richting de vulkaan wandelen.

De vulkaan in het zuidwesten van IJsland, in een onbewoonde vallei bij de berg Litli-Hrútur, barstte maandag uit na verhoogde seismische activiteit in het gebied. ,,De uitbarsting is klein en er is momenteel geen uitstoot van as in de atmosfeer”, aldus het IJslandse Meteorologische Bureau. Er wordt scherp in de gaten gehouden hoe de uitbarsting zich ontwikkelt.

Volledig scherm Mensen bekijken de vulkaanuitbarsting bij Litli Hrutur, ten zuidwesten van Reykjavik. © AFP

Lava kwam maandag uit een 900 meter lange scheur op de hellingen van de berg, voegde het bureau eraan toe. Tegen dinsdagochtend waren de scheur en het volume van de uitbarsting kleiner geworden, zeggen wetenschappers. ,,Dit is een kleine uitbarsting geworden, wat heel goed nieuws is,” vertelde professor geofysica Magnús Tumi Guðmundsson van de Universiteit van IJsland tegen de nationale omroep RUV. Hij stelt dat de uitbarsting ‘zeker lang kan duren, maar gelukkig kijken we niet naar een voortzetting van wat we in de eerste paar uur hebben gezien’.

De vulkaan ligt dicht bij de internationale luchthaven van IJsland, maar de uitbarsting heeft vooralsnog geen gevolgen voor het vliegverkeer. De Fagradalsfjall-vulkaan is de afgelopen twee jaar al twee keer uitgebarsten, eveneens zonder gevolgen voor de luchtvaart. Een uitbarsting in hetzelfde gebied in 2021 produceerde maandenlang spectaculaire lavastromen. Honderdduizenden mensen stroomden toen toe om het spectaculaire schouwspel te zien.

Meest ontwrichtende uitbarsting

De meest ontwrichtende uitbarsting was die van de Eyjafjallajökull-vulkaan in 2010, die enorme aswolken in de atmosfeer spuwde. Het luchtverkeer kwam enkele dagen stil te liggen, omdat de angst bestond dat de as straalmotoren van toestellen zou kunnen beschadigen. Meer dan honderdduizend vliegtuigen werden aan de grond gehouden, waardoor miljoenen internationale reizigers strandden.

Volledig scherm Luchtfoto van de uitbarsting. © AFP

Volledig scherm Een man maakt foto's van de uitbarsting. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP