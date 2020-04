Vulkaan Anak Krakatau in Indonesië uitgebarsten: hoogste alarmniveau

Viroloog Marc Van Ranst stelt 7-jarige Finn gerust: ‘Sinter­klaas is gezond en wel’

15:57 De Belgische Finn (7) wilde van viroloog Marc Van Ranst graag weten of Sinterklaas ook is geveld door het coronavirus. Hij maakte zich grote zorgen om de Sint, omdat er in Spanje zoveel slachtoffers vallen. Gelukkig had de viroloog goed nieuws voor Finn.