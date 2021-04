VS zet tien Russen uit als straf voor beïnvloeding verkiezingen

De VS heeft tien medewerkers van de Russische ambassade in Washington uitgewezen en tegen meer dan dertig Russen of Russische instellingen sancties afgekondigd. Het zijn volgens Washington maatregelen wegens Russische pogingen de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar te beïnvloeden.

De sancties richten zich op zestien personen en zestien instellingen in Rusland die achter de pogingen zouden zitten en in opdracht van het Kremlin zouden hebben gehandeld. De VS dreigt met meer sancties als Rusland de wereld blijft ‘destabiliseren’.



Het zijn de eerste vergeldingsmaatregelen die Washington neemt tegen het Kremlin voor een grote cyberaanval. Daarbij zouden Russische hackers veelgebruikte software hebben geïnfecteerd met een virus, waarmee ze zouden hebben ingebroken bij minstens negen Amerikaanse overheidsinstellingen om geheime informatie te stelen.



Geheime dienst

De Amerikaanse president Biden kondigde vorige maand al aan dat Rusland een ‘prijs zal betalen’ voor vermeende bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. De Russische president Poetin wordt ervan beschuldigd dat hij Donald Trump zou hebben geholpen bij zijn herverkiezingsstrijd. Bewijs dat Rusland of iemand anders de stemmen of uitslag daadwerkelijk heeft gemanipuleerd, is er overigens niet.

Volledig scherm Een Russische vlag naast de Amerikaanse ambassade in Moskou. © AFP

De vandaag aangekondigde sancties zijn onder andere gericht tegen zes Russische bedrijven die zich met cyberactiviteiten bezighouden. Onder de tien diplomaten die worden uitgezet zijn volgens het Witte Huis leden van de Russische geheime dienst.

Taliban opgehitst

Het is nog niet bekend of de VS van plan is om Rusland meer sancties op te leggen. President Biden zit ook in zijn maag met rapporten van inlichtingendiensten waaruit zou blijken dat Rusland de Taliban aanmoedigde om troepen van Amerika en zijn bondgenoten in Afghanistan aan te vallen.

Die berichten doken vorig jaar op. De regering-Trump kwam onder vuur te liggen omdat hij daarop geen actie ondernam tegen Rusland. Het Witte Huis heeft de rapporten overigens nooit officieel bevestigd. ,,De veiligheid en het welzijn van ons militair personeel, en dat van onze bondgenoten en partners, is een absolute prioriteit voor de Verenigde Staten’', stelde het Witte Huis vandaag in een verklaring.

Spanningen

Alom verwacht wordt dat de spanningen tussen de VS en Rusland als gevolg van de sancties verder zullen oplopen. Biden en Poetin spraken elkaar vorige week voor de tweede keer over de Russische troepenopbouw aan de grens van Oekraïne, waar de dreiging van oorlog in de lucht hangt. Hij bezwoer dat de VS de nationale belangen ‘krachtig’ zou verdedigen. Op de vraag in een tv-interview of Biden Poetin beschouwde als moordenaar, antwoordde hij: ,,Dat doe ik.’’

Of de Amerikaanse sancties ook daadwerkelijk iets zullen uithalen, is echter de vraag. De regering-Obama zette in 2016 ook al Russische diplomaten uit in reactie op vermeende inmenging in de toenmalige presidentsverkiezingen. En hoewel Trump vaak terughoudend was met kritiek op Poetin, zette ook zijn regering in 2018 Russische diplomaten uit vanwege de vermeende vergiftiging van ex-spion Sergej Skripal in het Verenigd Koninkrijk.

Vorige maand ondernam de regering-Biden ook al sancties tegen Rusland vanwege de bijna fatale zenuwgasaanval op de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Die maatregelen waren gericht op zeven Russische ambtenaren en een dozijn overheidsorganisaties.