VS wil toch niet praten met Noord-Korea

Ze ging tegenover verslaggevers in op een Twitterbericht van Donald Trump afgelopen weekeinde dat werd gezien als ondermijning van de positie van minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. ,,Als er al besprekingen zijn geweest of nog komen, dan zouden die gaan over het terughalen van Amerikanen die gevangen zitten. Behalve over dat onderwerp zal er voorlopig geen overleg zijn met Noord-Korea'', aldus Sanders.



Tillerson zei zaterdag in Peking dat de VS via eigen kanalen in contact staat met de regering van Kim Jong-un in Pyongyang. Trump reageerde met een tweet waarin hij schreef dat ,,onderhandelen met de kleine raketman tijdverspilling is''.