‘VS waarschuwden Engeland dat ze diplomatenvrouw die Harry doodreed zouden weghalen’

Een (diplomatieke) rel was geboren. Engeland vroeg Amerika nadrukkelijk de vrouw terug te sturen. Maar de Amerikaanse ambassade in Londen en ook president Donald Trump wilden daar niet aan. Harry’s ouders, Charlotte en Tim, waren naast zielsongelukkig ook woest. Woest op Anne Sacoolas die hun zoon doodreed en er vervolgens vandoor ging, woest op de Britse regering die er niet alles aan zou doen Sacoolas terug naar Engeland te krijgen en woest op de Amerikanen die haar vooralsnog beschermen.



Charlotte en Tim vertrokken naar de VS om er druk op de ketel te zetten. Ze spraken in televisieshows over de ontstane situatie en hadden zelfs een ontmoeting met Trump in het Witte Huis. De president verbijsterde de rouwende ouders met een heuse hinderlaag. Hij verraste hen met de mededeling dat Sacoolas in een aangrenzende kamer zat, klaar om de nabestaanden onder ogen te komen. Fotografen stonden met toestemming van het Witte Huis klaar om de confrontatie vast te leggen. ,,Het was duidelijk dat ze op zoek waren naar een foto van de president die mevrouw Sacoolas aan Harry’s ouders introduceerde’’, vertelde Radd Seiger, woordvoerder van de familie, later aan CNN. De ouders weigerden het voorstel van Trump. Ze wilden er geen show opvoeren.



Terug in Engeland maakte het echtpaar kort geleden bekend dat Trumps veiligheidsadviseur Robert O’Brien hen in het Witte Huis toebeet dat Sacoolas nooit zou terugkeren naar Engeland. De Amerikaanse president stond ernaast.