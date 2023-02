VS vragen om uitlevering zoon Mexicaanse drugsbaron ‘El Chapo’

Belgische politie verijdelt aanslag in Mechelen: Twee Nederlan­ders opgepakt met jerrycan en bivakmuts

In België zijn twee Nederlanders van 19 en 20 jaar oud aangehouden omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen binnen het drugsmilieu, aldus de politie zaterdag. De aanhouding vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats in Mechelen.