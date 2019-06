VS vragen formeel om uitlevering Assange

video Nog ‘verse’ kop van 40.000 jaar oude megawolf gevonden in Siberië

11:25 In de eeuwig bevroren bodem van een rivierbedding in Siberië is door een wandelaar een nog goed geconserveerde kop van een enorme wolf gevonden die daar 40.000 jaar geleden leefde. Volgens The Siberian Times waren het vlees, de vacht en de tanden van het beer-achtige roofdier nog in redelijke staat. De afgehakte wolvenkop is circa 40 centimeter lang. Dat is ongeveer de helft van de totale lichaamslengte van wolven die nu in het gebied voorkomen.