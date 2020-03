VS slecht voorbereid op corona; het aantal coronabesmettingen loopt op

Officieel telt de VS bijna 800 gevallen, een relatief bescheiden aantal op een bevolking van 327 miljoen. Maar de zorgen groeien snel. Veel Amerikanen vrezen dat hun land slecht voorbereid is. Uit het hele land komen verhalen over gebrek aan testkist, verwarrende quarantaine-instructies en tekorten in ziekenhuizen. Een verpleegster in Californië was zo wanhopig toen ze ziek werd nadat ze een coronapatiënt had geholpen en maar niet getest werd, dat ze haar vakbond het verhaal liet vertellen in een persconferentie.

Veel betrokkenen vermoeden dat er dus aanzienlijk meer onontdekte corona-besmettingen zijn. Tot voor kort gold dat alleen mensen die in besmet gebied waren geweest, voornamelijk China, een test kregen. Amerikanen die het virus onderling overdroegen, bleven zo buiten beeld. Nog altijd zijn niet voldoende tests beschikbaar.

De Wereldgezondheidsorganisatie verspreidde eind februari al testkits, maar de Amerikaanse autoriteiten besloten zelf een test te ontwikkelen. Die is vertraagd, omdat hij aanvankelijk niet goed werkte. Waarom de regering Trump niet koos voor de WHO-test, zoals veel landen, is onduidelijk. Onder andere senator Patty Murray uit de staat Washington, waar een bejaardenhuis hard getroffen is, eist opheldering.

Het is zelfs onduidelijk hoeveel mensen precies getest zijn. Minister van Volksgezondheid Alex Azar kon het niet aangeven in gesprekken met journalisten, en gezondheidsdienst CDC heeft die cijfers verwijderd van de website. Het zou onmogelijk te bepalen zijn, omdat ook in commerciële laboratoria en gezondheidsinstanties van diverse staten getest wordt. Tijdschrift Atlantic probeerde dus zelf maar om een goed beeld te krijgen, en kwam tot 1895 geteste Amerikanen. In Zuid-Korea zijn 140.000 mensen getest.

Goed nieuws

Trump en zijn economisch adviseurs proberen uit alle macht goed nieuws te creëren, om te voorkomen dat coronapaniek de economie schaadt. Een goed draaiende economie is een belangrijke pijler onder Trumps campagne voor herverkiezing in november. Hij verklaart op Twitter dat media en politieke tegenstanders de dreiging van het coronavirus overdrijven. Het gaat hem om lage besmettingscijfers, liet hij doorschemeren. ,,Ik hou de cijfers graag zoals ze zijn,” zo legde hij uit waarom hij de opvarenden van het besmette cruiseschip Grand Princess niet aan land wilde laten gaan in Californië. Inmiddels mogen ze gecontroleerd van boord in Oakland.

Volgens persbureau AP wilden gezondheidsambtenaren ouderen waarschuwen dat ze beter niet per vliegtuig konden reizen, maar stak Trump daar een stokje voor. En tijdens een persconferentie zei Trump: ,,De tests zijn perfect. Iedereen die wil, kan worden getest.” Direct daarna melden gouverneurs en artsen dat het niet waar was – zij hebben die testen niet.

Bovenop het gebrek aan geloofwaardig leiderschap uit het Witte Huis komt de staat van het Amerikaanse zorgstelsel. De VS kent een flinke groep mensen zonder verzekering, en nog veel meer mensen die onderverzekerd zijn, in totaal zo’n 87 miljoen. Behandelingen kosten tegelijk zomaar tien keer meer dan in Nederland. Slecht verzekerde Amerikanen met verschijnselen zullen zorg mijden, is de vrees. Vice-president Mike Pence kondigde dinsdag aan dat hij met een groep zorgbedrijven heeft afgesproken dat ze eigen bijdrages bij coronabesmettingen kwijtschelden.