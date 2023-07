VS schorten financiering viruslab in Wuhan op

Lichaam Nederlan­der (39) gevonden in Amerikaans meer na fatale boottocht

Het lichaam van een 39-jarige Nederlander is gevonden in een stuwmeer in de Amerikaanse staat Californië. De man gleed vorige maand van een glijbaan op een boot het water in, dreef af en verdronk. Dat laat de plaatselijke sheriff weten in een verklaring.