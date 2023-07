VS optimistisch over relatie met China na vierdaagse bezoek Yellen

Hoe drugsbaron Flor B. rijkelijk met miljoenen strooide terwijl hij zich schuil­hield in Zwitser­land

De Belgische drugsbaron Flor B. (36) - ook bekend als ‘de vingerknipper’ - leefde minstens twee jaar ondergedoken met zijn vrouw en kind in Zwitserland. Uit documenten van het Zwitserse gerecht blijkt nu waaraan het koppel miljoenen drugsgeld uitgaf, terwijl ze onder de radar leefden in het Alpenland. Het gezin leidde een decadent bestaan, waar gewone stervelingen alleen van kunnen dromen. B. wordt ook gelinkt aan de vondst van 12,5 miljoen euro aan briefgeld in een appartement in Eindhoven in 2020.