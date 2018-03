VS: nieuwe sancties tegen Rusland om inmenging verkiezingen

Premier Slowakije kiest eigen opvolger na moord op journalist

16:23 De 42-jarige Peter Pellegrini is de nieuwe regeringsleider van Slowakije. Hij was al vicepremier en is de opvolger van Robert Fico, die het veld heeft geruimd vanwege de politieke crisis die is ontstaan na de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en diens verloofde.