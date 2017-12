VS niet meer achter VN-vluchtelingendocument

Duits in­lich­tin­gen­chef vreest 'ge­her­sen­spoel­de' kinderen van IS

9:47 De chef van de Duitse inlichtingendienst, Hans-Georg Maassen, is bang dat gehersenspoelde kinderen naar Duitsland komen nu de terreurgroep Islamitische Staat (IS) vrijwel al zijn terrein in het Midden-Oosten kwijt is.