VS na onderzoek drie neergeschoten objecten: niets kwaadaardigs, hadden mogelijk commercieel doel

Aardbevingsgebied Documentai­re­ma­ker verbijs­terd door ellende die hij in Turkije ziet: ‘Dit slaat werkelijk alles’

,,Het is verschrikkelijk.’’ Drie woorden die alles zeggen. Documentairemaker Geertjan Lassche uit Rouveen is meegereisd met het Nederlandse zoek- en reddingsteam (USAR) naar het rampgebied in Turkije. ,,De ellende die we hier zien, slaat werkelijk alles.’’