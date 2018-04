VS maken zich op voor executie 83-jarige Walter Moody

Moody stuurde in 1989 per post een bom naar een rechter, die daardoor om het leven kwam. Later stuurde hij ook een fataal bompakket naar een burgerrechtenadvocaat. Moody wilde volgens aanklagers wraak nemen op de rechter vanwege een eerdere veroordeling. Hij zou de tweede bom hebben verstuurd om onderzoekers op het verkeerde been te zetten.



De man heeft zelf altijd volgehouden onschuldig te zijn. Hij zit al meer dan twintig jaar in de dodencel. Zijn advocaten hebben het hooggerechtshof gevraagd een stokje te steken voor de executie, die donderdag moet plaatsvinden in een gevangenis in Atmore.



Momenteel is de 77-jarige John Nixon volgens het Death Penalty Information Center de oudste persoon die sinds 1976 ter dood is gebracht.