VS krijgen toegang tot vier extra militaire bases in Filipijnen

Dodental van zelfmoord­aan­slag in moskee Pakistan loopt op tot 88, veel politie­agen­ten onder slachtof­fers

Het dodental van de zelfmoordaanslag in een moskee maandag in de Pakistaanse stad Peshawar is gestegen naar 88. Er worden nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. De vrees is dat het dodental nog verder zal oplopen.

31 januari