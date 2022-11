VS keuren wapenverkoop aan Qatar voor 1 miljard dollar goed

‘Heftigste regenval in 20 jaar’ zorgt in Zuid-Ita­lië voor dodelijke aardver­schui­ving: ‘Het was gruwelijk’

‘De heftigste regenval in de afgelopen twintig jaar’ heeft voor een allesverwoestende modderstroom en aardverschuiving op het Italiaanse eiland Ischia gezorgd. Woningen zijn vernietigd en bussen en auto’s meegesleurd. Terwijl de zee door de modderstroom bruin is gekleurd, gaat de zoekactie naar vermisten onverminderd door. Zeker één persoon is overleden en minstens twaalf mensen worden nog vermist.

