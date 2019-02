VS jaagt op overloper die Iran hielp bij cyberspionage

‘Hole in one’ in het Witte Huis: Trump heeft nieuwe golfsimula­tor

President Trump heeft een grote golfsimulator in de privéruimten van het Witte Huis laten aanleggen. In een vertrek kan hij op een virtueel golfterrein naar keuze spelen en de bal in een beeldscherm slaan. Dit meldt The Washington Post op gezag van mensen betrokken bij de inbouw van het technisch hoogstandje.