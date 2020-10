VS: Iran en Rusland bezig met beïnvloeden verkiezingen

Tegelijkertijd verzekerde Ratcliffe de Amerikanen dat de integriteit van de verkiezingen op 3 november niet in gevaar is. "Wij zullen geen inmenging vanuit het buitenland in onze verkiezingen of enige criminele activiteiten tolereren, die de integriteit van uw stemmen ondergraaft of het vertrouwen in de openbaarheid van de verkiezingsuitslag ondermijnt", voegde chef van de federale politiedienst FBI Christopher Wray toe.