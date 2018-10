VS en Turkije voeren druk op Saoedi-Arabië op na vermissing Khashoggi

De Amerikaanse president Donald Trump liet gisteren weten dat hij bezorgd is over het lot van Khashoggi. ,,Hopelijk komt het allemaal vanzelf goed. Op dit moment weet niemand hoe het zit", zei hij.

Voor de tweede keer binnen een week riep het ministerie van Buitenlandse Zaken in Turkije de Saoedische ambassadeur in de Turkse hoofdstad Ankara op het matje. Het dringende verzoek: ‘volledige medewerking' verlenen aan het onderzoek naar het lot van de prominente Saoedische journalist Jamal Khashoggi (59).

Tevens vroeg Turkije toestemming het Saoedische consulaat in Istanboel te betreden en te inspecteren. Turkse forensische rechercheurs willen het zes verdiepingen tellende gebouw doorzoeken op mogelijke sporen om de waarheid aan het licht te brengen in de mysterieuze verdwijningszaak. Turkse vrienden van de journalist zeggen uit onbevestigde berichten van de autoriteiten te hebben begrepen dat Khashoggi door een ‘doodseskader’ om het leven is gebracht en daarna in stukken is gesneden.

Het verzoek om het Saoedische consulaat te betreden, komt rijkelijk laat aldus waarnemers. ,,De Turkse autoriteiten zouden het consulaat zeker een paar dagen geleden hebben moeten doorzoeken”, aldus politiek analist Hilal Kaplan. ,,Vier Saoedische agenten van de geheime dienst waren gisteren in het consulaat. Als er nog bewijs over was, kunnen ze dat hebben verwijderd.''

Videobeelden van Khashoggi in het consulaat zouden er niet zijn, omdat ‘de beveiligingscamera’s op dat tijdstip niet werkten’, zei de Saoedische consul-generaal Mohammad al-Otaibi.

Rechercheurs proberen ook alles te weten te komen over de inhoud van twee zwarte busjes met groene diplomatieke kentekenplaten, die vorige week dinsdagmiddag wegreden van het consulaat. De Saoedische journalist was er twee uur eerder naar binnengegaan. Ook worden de gangen nagegaan van vijftien Saoediërs die op die dag met twee vliegtuigen aankwamen in Istanboel. Na een bezoek aan het consulaat vertrokken ze diezelfde dag weer.

Trouwen

Een week geleden bezocht Khashoggi het consulaat om een document op te halen waaruit blijkt dat hij gescheiden is, om te kunnen trouwen met zijn Turkse verloofde, Hatice Cengiz.

Twee betrouwbare bronnen bij het onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi hebben gezegd dat hij in het consulaat om het leven is gebracht. ,,We geloven dat de moord met voorbedachten rade is gepleegd en het lijk vervolgens uit het consulaat is weggebracht”, aldus een van de bronnen.

De koninklijke familie beschouwde Khashoggi vermoedelijk als een van haar gevaarlijkste critici. Toch kon hij niet worden weggezet als een beroepsdissident.

Hij zette zich niet af tegen de absolute monarchie van oerconservatieve oliesjeiks, riep niet op tot het instellen van een liberale democratie. Hij steunde het beleid van kroonprins Mohammed bin Salman om Saoedi-Arabië te moderniseren met sociale en economische hervormingen, maar kritiseerde diens Poetin-methoden.

In zijn jongere jaren, toen hij verslag deed van de oorlog in Afghanistan, trok hij daar veel op met een toen nog onbekende landgenoot, Osama bin Laden. Ook had hij goede banden met en sympathie voor de Moslimbroederschap. Die wordt sinds 2010, toen autoritaire Arabische regimes werden overspoeld door een golf van opstanden, protesten en revoluties, door de Saoedische autoriteiten gezien als een gevaarlijke revolutionaire beweging en gebrandmerkt als een terroristische organisatie.

Vlucht

Na de eeuwwende schurkte Khashoggi steeds meer aan tegen de machthebbers. Zo was hij bevriend met prins Turki bin-Faisal, een voormalig hoofd van de Saoedische geheime dienst. Tijdens de ambtstermijn van Turki als ambassadeur in Londen en vervolgens in Washington, tussen 2003 en 2006, was Khashoggi Turki's adviseur en fungeerde hij als de woordvoerder van de Saoedische ambassade.

Khashoggi vluchtte vorige zomer uit zijn vaderland, nadat de politie diverse van zijn vrienden had gearresteerd, zijn column was geannuleerd door de krant al-Hayat, en hij was gewaarschuwd om te stoppen met tweeten. Hij vestigde zich in de Verenigde Staten. Daar schreef hij opiniestukken voor de Washington Post. Ook was hij regelmatig als commentator te gast bij Arabische en westerse tv-zenders.