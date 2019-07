VS eisen 12,7 miljard dollar van ‘El Chapo’

De nu 62-jarige El Chapo (de Korte) was de leider van het beruchte Sinaloa-kartel in Mexico. Hij verhandelde verschillende soorten drugs, het meeste werd verkocht in de VS. In februari werd hij in New York schuldig bevonden aan tien aanklachten, waaronder drugshandel. Hem hangt een veroordeling tot levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

Een advocaat van Guzmán noemt het een symbolische eis van de VS. ,,De overheid heeft nog nooit een cent van deze zogenaamde miljarden kunnen traceren.’’ Het is ook niet duidelijk hoe de Amerikaanse aanklager denkt aan het geld te kunnen komen. De aanklager wilde niet reageren.

Bepaling straf op 17 juli

El Chapo zit momenteel vast in een zwaar beveiligde gevangenis in de wijk Manhattan in New York. In Mexico is Guzman twee keer uit een gevangenis kunnen ontsnappen: in 2001 ontsnapte hij in een wasmand en in 2015 vertrok hij via een tunnel, die zijn handlangers tot onder zijn cel hadden gegraven.