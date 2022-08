VS: Chinese militaire oefening rond Taiwan onverantwoord

Met video Pelosi vertrekt weer uit Taiwan na omstreden bezoek: ‘Amerika’s solidari­teit met Taiwan is cruciaal’

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi (82), is vandaag weer vertrokken na haar omstreden bezoek aan de eilandstaat Taiwan. ,,Onze delegatie is naar Taiwan gekomen om ondubbelzinnig duidelijk te maken dat we Taiwan niet in de steek zullen laten", zei ze tegen de Taiwanese president Tsai Ing-wen.

3 augustus