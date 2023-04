VS begint met evacuatie van Amerikaanse burgers uit Soedan

LIVE | Enorme rookwolk boven Sebastopol na dro­ne-in­slag in brandstof­tank op De Krim

Op het bezette Oekraïense schiereiland De Krim is een brandstoftank in brand geschoten. Het vuur brak uit na een drone-inslag, bevestigen Russische autoriteiten op Telegram. Het vuur woedt over zo'n duizend vierkante meter en zorgt voor enorme rookontwikkeling bij de stad Sebastopol. Lees erover in ons liveblog.