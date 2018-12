VS arresteert topvrouw Huawei in Canada wegens schenden sancties tegen Iran

Verbrande huisdieren in Californië krijgen revolutio­nai­re vissenhuid-therapie

Verschillende honden en katten die tijdens de bosbranden in Californië de afgelopen weken brandwonden hebben opgelopen, worden in een kliniek in Chico behandeld met gesteriliseerde vissenhuiden. Deze nieuwe behandeling helpt de wonden beter te genezen, verlicht in de tussentijd de pijn en de vissenhuid functioneert tijdelijk als een soort opperhuid.