Vrouwelijke studenten Kaboel niet welkom ‘tot een islamitische sfeer is gecreëerd’

Rector Mohammad Ashraf Ghairat, aangesteld door de taliban zelf, schrijft in het Engels op Twitter : ‘Zolang er geen islamitische sfeer is gecreëerd voor iedereen, mogen vrouwen niet naar de universiteit komen of er werken. De islam komt eerst.’

Hiermee lijkt het nieuwe hoofd van de universiteit tegen eerdere beloftes van de taliban in te gaan. Vrouwen zouden aanvankelijk namelijk gewoon mogen blijven studeren. Wel zegt hij in een latere tweet dat ze ‘hard werken om de islamitische sfeer snel gereed te hebben’.

Zondag twitterde Ghairat nog het volgende in het Pasjtoe: ‘Om het tekort aan vrouwelijke docenten aan te pakken, werken we aan een systeem waarbij mannelijke docenten achter een gordijn les kunnen geven aan vrouwelijke studenten. Zo ontstaat een islamitische leeromgeving voor vrouwen.’

Dit is niet de eerste keer afgelopen maand dat de taliban tegen hun aangekondigde mildere aanpak in lijken te gaan. Zo kregen kappers in de Afghaanse provincie Helmand gisteren een brief dat ze worden gestraft als ze nog baarden knippen of scheren en vinden er weer executies en publieke ophangingen plaats.