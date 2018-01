Vrouw vindt liefde na advertentie: seks in ruil voor baby

Een kinderwens, maar geen partner. Voor veel vrijgezellen vrouwen van boven de 30 is het een moeilijke periode. De Britse Jessica (35) bevond zich in zo'n situatie en besloot het over een andere boeg te gooien. Ze plaatste een advertentie op Craigslist, een site vergelijkbaar met Marktplaats. In een radioprogramma van BBC5 vertelt ze erover.

'Bareback Safe Baby Making' oftewel 'Veilig vrijen zonder condoom om een kind te maken', kopte de advertentie die Jessica (niet haar echte naam) plaatste. 'Ik ben de dertig gepasseerd en ik heb het opgegeven om ‘Mr. Right’ te vinden. Ik wil een baby', zo stond er duidelijk. Jessica had verder nog enkele eisen waar de potentiële vader aan moest voldoen: hij moest langer zijn dan 1 meter 75, niet ouder dan veertig en bereid om zich te testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. Hij moest ook bereid zijn om 'een paar dagen lang veel seks te hebben.'

De vrouw postte het berichtje toen ze vanuit huis in de bus naar haar werk in de Londense binnenstad zat. Voor ze op haar werk was aangekomen, liepen de eerste reacties al binnen, vertelt ze in het radioprogramma, waarbij haar verhaal door een actrice wordt verteld omdat Jessica graag anoniem wil blijven.

Zakelijke aanpak

Over de zakelijke aanpak van het verwekken van het kind doet Jessica niet moeilijk: ,,Onze grootouders woonden ook niet eerst jarenlang samen terwijl ze samen series keken. Dus waarom ik wel? Een kind krijgen was vanaf het begin het doel van deze onderneming." Jessica zegt dat ze besloot om de romantiek op te offeren zolang haar kind twee ouders had die van hem of haar hielden en voor hem of haar zouden zorgen.

Volledig scherm Een echografie. © ThinkStock

Piemelfoto's

Craigslist was niet het eerste platform dat Jessica aanschreef om een kind te kunnen krijgen. Eerder plaatste ze een advertentie op een co-ouderschapswebsite, maar al gauw bleek dat het publiek op die website vooral homoseksuele koppels waren, die een moeder zochten voor hun kind. ,,Ik was bang dat ik uiteindelijk als ‘vijfde wiel aan de wagen’ zou functioneren in een situatie met drie ouders. Dat wilde ik niet.”

In de paar uur na het plaatsen van de advertentie kreeg Jessica tientallen reacties, waaronder een hoop foto's van blote piemels en mannen die alleen het aspect van de gratis seks zagen zitten. Ook waren er berichten van mannen die beweerden 'al verschillende vrouwen geholpen te hebben'. Dat was voor Jessica een reden om hen juist níet te selecteren. ,,Het laatste waar ik behoefte aan had, is dat mijn kind later op een feestje blijkt te zoenen met zijn halfbroer- of zus.” Een jonge man die dolgraag een kind wilde na de miskraam van zijn vorige partner leek Jessica te kwetsbaar en daarom wees ze ook hem af.

Ross

Daarna kreeg ze een mailtje van Ross, een 33-jarige Londenaar, die al een aantal relaties achter de rug had. Hij schreef dat hij het geweldig vond om oom te zijn en dat hij graag zelf ook kinderen wilde. Dezelfde avond spraken Ross en Jessica af voor een drankje ter kennismaking.

,,Ik vond dat hij er veel beter uitzag dan op de foto die hij stuurde”, vertelt Jessica. Aan het einde van de eerste avond werd er gezoend ,,Ik voelde me erg op m’n gemak bij hem”, zegt ze. Een paar dagen later zagen ze elkaar opnieuw en planden ze hun SOA-tests. Na de vierde date belandden ze bij elkaar in bed om te zien of ze het fysiek ook leuk hadden samen. ,,De seks was echt heel goed en we besloten om meteen voor een baby te gaan, omdat we wisten dat het vaak wel een tijdje kan duren. Ik was toen 35 en Ross 33."

Volledig scherm De baby werd met een keizersnede geboren. © ThinkStock

Meteen zwanger

Enkele weken later was Jessica al zwanger. ,,Zes weken nadat ik de advertentie geplaatst had, kwam ik erachter dat ik zwanger was. Dat was een behoorlijke verrassing en helemaal niet wat ik verwacht had.” Na de aangename ontdekking sprak het stel met elkaar af dat ze geen seks met anderen meer zouden hebben. ,,Ik wilde mijn relatie met Ross nog niet definiëren. Ik vond het fantastisch dat ik al zo snel zwanger was, maar ik was bang dat het ertoe zou leiden dat ik ook echt verliefd op hem was.”

Ross nam zijn verantwoordelijkheid als toekomstige vader en ging telkens met Jessica mee naar het ziekenhuis, maar het stel ruziede wel over wie de foto’s van de echo’s mocht houden en of ze het geslacht van de baby al wilden weten. Door die ‘ruzies’ realiseerde Jessica zich dat ze écht gevoelens voor Ross had, ondanks dat ze aanvankelijk alleen een vader voor haar kind wilde, niet per se een partner voor haarzelf.

Twee maanden voor de geboorte van het kind trok Ross bij Jessica in. De baby, een meisje, werd uiteindelijk via een keizersnede geboren nadat bleek dat ze in een stuitligging lag. ,,Ross heeft de hele week die ik in het ziekenhuis moest blijven na de geboorte op een matrasje op de grond naast mijn bed geslapen. Er was nog een vader in dezelfde situatie, maar die bleef maar één nacht omdat hij het te oncomfortabel vond.”

Volledig scherm Jessica en Ross denken al na over een tweede kind. © thinkstock

Tweede kind

De komst van de baby zorgde niet alleen voor slapeloze nachten, maar ook voor verdieping in de relatie van Jessica en Ross. ,,We gaan er samen voor en komen er samen doorheen. Misschien hebben we gewoon de energie niet meer om ruzie te maken”, lacht Jessica, die op dit moment nog zwangerschapsverlof heeft.

Op dit moment zijn Jessica en Ross bijna een jaar samen en ruim twee maanden ouders. Ze ontdekken nog elke dag nieuwe dingen over elkaar. Het gaat zelfs zo goed tussen Jessica en Ross, dat er al over een eventuele tweede baby gepraat wordt.