Vrouw vergeet tas met 40.000 euro in Franse bus

Een buschauffeur in het Zuid-Franse Nîmes heeft afgelopen weekend zonder het te weten een klein vermogen aan bankbiljetten gevonden. Ze zaten in een tas die in zijn bus was achtergebleven en die hij zonder te openen naar de afdeling gevonden voorwerpen had gebracht. De rechtmatige eigenaar heeft zich nog niet gemeld.

De chauffeur van vervoersmaatschappij Tango controleerde vrijdagavond aan het eind van zijn dienst zoals gewoonlijk of er spullen waren achtergebleven in de bus. Bij het zien van de tas kwam het geen seconde in hem op om te kijken wat erin zat, zegt vakbondsafgevaardigde Nasser Mohamedi tegen de regionale radiozender France Bleu Gard Lozère. De eerlijke vinder gaf de tas af bij de afdeling gevonden voorwerpen van de vervoersmaatschappij. De verantwoordelijken geloofden hun ogen niet toen ze de tas nietsvermoedend openden. Er bleek een grote hoeveelheid bankbiljetten in te zetten, verdeeld in kleine coupures.

Zonder aarzelen belden ze vervolgens de politie. Die stuurde een patrouille naar het kantoor van de busmaatschappij. Voordat de agenten de tas meenamen, telden ze in aanwezigheid van de Tango-medewerkers de biljetten. Dat leverde een totaalbedrag van 40.000 euro op. In afwachting van de komst van de rechtmatige eigenaar namen de agenten de tas met inhoud in beslag.

Douanedocument

In de tas zouden ze ook ‘iets’ hebben gevonden waaruit blijkt dat het geld van een buitenlandse reizigster is en een douanedocument dat het bij je hebben van zo'n grote som geld rechtvaardigt.

Bij de busmaatschappij raken ze inmiddels niet uitgepraat over de vondst. ,,Het is een verhaal dat onze chauffeurs doet glimlachen!” zegt Nasser Mohamedi. Hij is ervan overtuigd: ,,Zelfs als de chauffeur geweten had van de inhoud van de tas, had hij hem nog teruggebracht.”

,,Het is ons dagelijks werk om waardevolle spullen te verzamelen en af ​​te geven bij gevonden voorwerpen: horloges, portefeuilles, mobiele telefoons. Ik kan één ding zeggen: Tangobussen zijn net zo veilig als de Banque de France!”, grapt de vakbondsafgevaardigde.