Vrouw van in Kenia vermiste Tob Cohen vreest voor haar leven, hechtenis ingekort

De echtgenote van de in Kenia vermiste Tob Cohen (69) heeft met succes beroep aangetekend tegen haar voorlopige hechtenis. Die werd maandag met twaalf dagen verlengd maar de termijn is vandaag met vier dagen ingekort, zegt haar advocaat tegen deze site. ,,Mijn cliënte is ziek en lijdt zowel geestelijk als lichamelijk onder haar detentie.’’

Wat Sarah W.K. (51) precies mankeert, kan haar advocaat niet zeggen. ,,Ze slaapt sinds haar arrestatie, op 28 augustus, op een ijskoude stenen vloer in haar cel. Zonder matras of deken met slechts haar fleece als bescherming tegen de kou. Mijn cliënte klaagt over pijn in de rug en in de borst en staat daarnaast onder grote geestelijke druk doordat ze opgesloten zit zonder goede redenen’’, zegt advocaat Philip Murgor.



Cohens echtgenote voelt zich met de dag slechter en vreest volgens hem dat ze iets serieus onder de leden heeft. ,,Om die reden vroeg ze het Hooggerechtshof vandaag om toestemming voor een bezoek aan haar vaste arts in het Nairobi Hospital (privéziekenhuis) maar dat werd afgewezen. Mijn cliënte mag alleen naar een arts in het Kenyatta Hospital (overheidsziekenhuis).’’

Verdachtmakingen

De Keniaanse vrouw zal niet ingaan op dat aanbod. Dit omdat ze het ziekenhuis niet vertrouwt, vervolgt haar advocaat. ,,Door alle verdachtmakingen aan haar adres in de media, vreest ze voor een samenzwering tegen haar leven. Daarom is ze ook heel voorzichtig met wat ze eet en neemt ze alleen eten tot zich waarvan ze weet wie het heeft bereid.’’



Bij wijze van gunst gaf het Hooggerechtshof Sarah W.K. toestemming voor een kort bezoek aan de villa waar ze sinds haar huwelijk met Cohen, in 2007, woont. Het fraaie optrekje ligt in een residentiële wijk in de heuvels aan de noordrand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. ,,Mijn cliënte mag morgen van 11.00 tot 13.30 uur naar huis om zich te douchen en wat warmere kleding te pakken’’, zegt Murgor.



Hij tekende gisteren op verzoek van zijn cliënte beroep aan tegen de verlenging van haar aanhouding. Die werd maandag door de onderzoeksrechter verlengd met twaalf dagen. De vijf dagen hechtenis daarvoor meegerekend, bracht het totaal op 17 dagen. Het Hooggerechtshof verminderde dat vandaag met vier dagen. Daardoor verschijnt Sarah W.K. niet pas op 16 september weer voor de onderzoeksrechter maar volgende week donderdag al.

Druk vanuit Nederland

Die onderzoeksrechter beslist dan of de Keniaanse - verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van haar echtgenoot - vrijkomt. De openbaar aanklager heeft volgens Murgor aangegeven dan te willen beslissen over het al dan niet aanklagen van zijn cliënte. ,,Daaruit leid ik af dat er nu nog geen redenen zijn om dit te doen’’, zegt de strafpleiter.



De officier van justitie gaf volgens hem ook nog iets anders aan wat in zijn ogen veel belangrijker is. ,,De aanklager zei geen bilaterale problemen over deze zaak te willen met de Nederlandse regering. Dat doet vermoeden dat er druk wordt uitgeoefend, mogelijk via de Nederlandse ambassade in Nairobi. Dat zou neerkomen op rechtsmisbruik’’, aldus Philip Murgor.

Keniaanse druk